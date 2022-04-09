Süper Lig'de bu sezon yapılan flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, kadroda revizyona gidiyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 3 isim yolcu! Valerien Ismael raporu verdi
Beşiktaş haberleri | Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne giremeyen isimler belli oldu. Fransız teknik adamın 3 ismin biletini kestiği ifade edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 11:17
Fotomaç'ın haberine göre; Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i takımın başına getiren siyah-beyazlılarda sezon sonunda kimlerle yolların ayrılacağı konusu da netlik kazanmaya başladı.
Buna göre Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında bir performans gösteren Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup'la yola devam edilmemesi bekleniyor.