Josef de Souza Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "Yeni bir Beşiktaş var"

Süper Lig'de 32. hafta maçında Beşiktaş, kendi seyircisi önünde Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı takımın deneyimli oyuncusu Josef de Souza açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de 32. hafta maçında Beşiktaş, kendi seyircisi önünde Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı takımın deneyimli oyuncusu Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Taraftarımızı hep maça davet ediyorum, bugün hepsi geldi. Pandemi sonrasında maddi sıkıntıların olduğu, bilet almanın zor olduğu bir dönemde dahi buraya geldikleri için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Yeni bir Beşiktaş var, gerçek yüzümüzü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağımıza inanıyorum. Ligi olabilecek en iyi yerde bitirmek istiyoruz.

Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Yüksek tempoya alışacağız.

Çocuklarımdan ikisi futbolcu olur, onlarla oynarken bunu görüyorum. Türkiye'ye gibi kaliteli bir ülkede, gençlere sporcu olarak, aile babası olarak iyi örnek olmalıyız. Ben de bunun için uğraşıyorum.