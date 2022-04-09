Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Atmosfer inanılmazdı. Futbol bu, tutku bu... Futbolu sevme sebebimiz bu. İnanılmaz destekleri için taraftarımıza teşekkür ederim."



"Trabzonspor maçına göre daha sabırlı olmalıydık. İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. İkinci yarıda oyunu iyi şekilde tuttuk. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız."

"Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu takıma söyledim. Önce dinleneceğiz, sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Aile her zaman önceliktir..Nereye gidersem gideyim, ailem beni her zaman desteklemiştir. Taraftarla aramızdaki bu aile bağları çok önemli."