Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'den rakip kaleye daha fazla şut atmasını istedi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'den Rachid Ghezzal'a yeni görev!
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'dan flaş bir istekte bulundu. İdmanlarda, Cezayirli oyuncunun kalitesini gören Ismael, Ghezzal'dan rakip kaleye daha fazla şut atmasını istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 12:24
Sabah'ın haberine göre, Fransız teknik adam, şut kalitesini çok beğendiği Rachid Ghezzal'a bu özelliğini daha sık kullanması gerektiğini söyledi.
Daha önce fazla şut çekmeyen, ağırlıklı olarak arkadaşlarına çizgiden pozisyonlar hazırlayan Cezayirli yıldız, yeni planda içeri kat edip, şut denemelerini artıracak.