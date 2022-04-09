Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimindeki ilk galibiyetini almak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Beşiktaş'ta yıldız isim Larin maçta süre alamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Alanyaspor, 32. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

EVİNDE PUAN KAPTIRMADI

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TA 7 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta bu maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezalı. Uzun süredir sakat olan Mert Günok da forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise eksik isim bulunmuyor. Konuk takımda Emre Akbaba ve Efekan Bekiroğlu sarı kart sınırındaki isimler. Bu 2 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise Oğuzhan, Alex Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

HAKEM VOLKAN BAYARSLAN!

Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Mehmet Türkmen olacak.