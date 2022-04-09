Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına çevrildi. Süper Lig'in 32. haftasında Güney ekibini konuk edecek olan Kara Kartal, yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkıyor. Fotomaç'ta yer alan haberde, ligde 4 maç sonra galibiyete uzanmak isteyen siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde iç sahadaki ilk maçına çıkacak. Beşiktaş, Farioli idaresinde iyi bir çıkış yakalayan Alanyaspor karşısında kötü gidişatı durdurmak ve 3 puan alarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Novais, Efecan, Emre Akbaba, Efkan, Tayfur, Candeias



EVİNDE YENİLMİYOR

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.



7 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan, Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular bu akşam kart görmesi halinde haftaya Giresun deplasmanında forma giyemeyecek.



LARIN KART CEZALISI

Beşiktaş'ta bu akşamki maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezası nedeniyle forma giyemeyecek. PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Larin, Giresun maçında forma giyebilecek.



İKİ FORVETTE ÇEKİMSER

Beşiktaş Teknik Direktör Valerien İsmael, elindeki iki forvet için kesin kararını sezon sonunda verecek. Cyle Larin ve Güven Yalçın konusunda çekimser kalan Fransız çalıştırıcının, yönetimin belirlediği şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yolların ayrılmasına karşı çıkmayacağı belirtildi. Larin ve Güven'le haftaya yeniden masaya oturulacak.