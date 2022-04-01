Forvet takviyesi konusunda ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'ta listeye ilk giren isim Sörloth'tu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'da gündem forvet! Sörloth, Dike ve Burak Yılmaz...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekipte özellikle golcü arayışları sürerken, teknik direktör Valerien Ismael'in de gelişinin ardından hedefler belirlendi. Kartal, Sörloth, Daryl Dike ve Burak Yılmaz isimlerinde yoğunlaştı. İşte ayrıntılar...
Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanmadan Leipzig'e göndereceği 26 yaşındaki Norveçli golcü için Alman ekibine kiralama teklifinde bulunuldu.
Valerien Ismael'in de onay verdiği Sörloth için kulübünün kararı bekleniyor.