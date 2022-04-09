Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimindeki ilk galibiyetini almak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Mücadele öncesi Fransız çalıştırıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Taraftarımızın önünde bu şekilde oynayacak olmak harika bir his. Oyuncularımızın iyi performansı neticesinde taraftarımız burada."

"Geçen hafta iyi bir sınav verdik. Her geçen hafta en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bütün futbolcularımız kazanmak istiyor. Kural çok basit, bugün evimizdeyiz ve baskılı bir 90 dakika sonucunda kazanmak istiyoruz."