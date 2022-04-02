Beşiktaş'ın Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar'ı transfer etmeyi planladığı ve bu isimler için sezon sonunda İzmir ekibinin kapısını çalacağı belirtildi. Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oyuncu bulundurma zorunluluğundan dolayı Kartal, Türk oyuncuların transferine öncelik verecek.

