Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Transfer listesinde Göztepe'nin iki yıldızının olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'tan çifte atak! Listede 2 isim var...
Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in raporuna göre transfer çalışmalarına başlarken gündeme Göztepe'de forma giyen İrfancan Eğribayat ve Halil Akbunar gündeme geldi. Fransız hocanın geçiş oyunlarında hızlı atağa çıkabilen bir isim istemesinin ardından Halil listenin ilk sırasındaki yerini aldı. İşte son detaylar...
Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Transfer listesinde Göztepe'nin iki yıldızının olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar'ı transfer etmeyi planladığı ve bu isimler için sezon sonunda İzmir ekibinin kapısını çalacağı belirtildi. Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oyuncu bulundurma zorunluluğundan dolayı Kartal, Türk oyuncuların transferine öncelik verecek.
Takvim'in derlediği habere göre Beşiktaş'ın ilgilendiği Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesinde takımının küme düşmesi halinde serbest kalabileceği yönünde bir madde olduğu öğrenildi.