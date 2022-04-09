Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimindeki ilk galibiyetini almak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Alanyaspor, 32. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR | 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Umut, Fatih, Furkan, Borja, Juanfran, João Novais, Tayfur, Efkan, Efecan, Candeias

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

EVİNDE PUAN KAPTIRMADI

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TA 7 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan, Alex Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

HAKEM VOLKAN BAYARSLAN!

Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapıyor. Maçın dördüncü hakemi de Mehmet Türkmen.