BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a sürpriz teklif!

Beşiktaş ile çifte kupa kazanan Sergen Yalçın için flaş bir iddia geldi. 49 yaşındaki teknik adamın Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği öğrenildi. Yalçın bu teklifi İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediği için geri çevirdi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 09:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 09:50