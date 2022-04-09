Beşiktaş'ta hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a sürpriz teklif!
Beşiktaş ile çifte kupa kazanan Sergen Yalçın için flaş bir iddia geldi. 49 yaşındaki teknik adamın Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği öğrenildi. Yalçın bu teklifi İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediği için geri çevirdi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 09:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 09:50
Beşiktaş'ta hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'a Arap Yarımadası'ndan teklif geldiği öğrenildi.
Takvim'in derlediği habere göre 49 yaşındaki teknik adamın Avrupa'dan bir takım çalıştırmak istediği ve teklifi reddettiği öğrenildi.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda İspanya La Liga'da bir takım çalıştırmak istediğini söylemişti.