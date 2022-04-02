PJANIC'TEN İNDİRİM İSTENDİ

Milliyet'in haberine göre; İstanbul'dan ayrılmayı düşünmediği ve şehri çok sevdiği için önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalmanın planlarını yapan siyah - beyazlı oyuncu, bu talebini net bir şekilde yönetime iletti. Yeni sezona daha düşük bütçe ve daha genç bir takım düşünen Beşiktaş ise, yıldız oyuncudan indirim istedi.