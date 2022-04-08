Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.
TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan'da flaş gelişme! Beşiktaş ve Watford...
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın peşine düştü. Transferin gerçekleşmesi ise İngiliz takımı Watford'un ligdeki durumuna bağlı. Ozan Tufan'ın da gönlünün Kartal'dan yana olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.
Çünkü Ozan'ın sezon başında kiralandığı İngiliz ekibi Watford ligde kalırsa, milli oyuncu 7 milyon Euro'ya Premier Lig oyuncusu olacak.Fenerbahçe defteri kapanacak.
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş ise burada devreye girecek. Watford'dan Ozan'ı kiralamaya çalışacak. Watford küme düşerse Beşiktaş, Ozan'ın Fenerbahçe'den bonservisini bedelsiz almasını bekleyecek. Ancak o durumda da Ozan için başka takımların devreye girme ihtimali ortaya çıkabilecek.