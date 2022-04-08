Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenilemesi beklenen siyah-beyazlılar, istenilen katkıyı alamadıkları hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın takibine aldığı isimler arasına dünyaca ünlü bir isim daha eklendi. Kara Kartal'ın, A. Madrid forması giyen Uruguaylı golcü Luis Suarez'i istediği bildirildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Luis Suarez bombası! İlk temas gerçekleşti
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartal, golcü takviyesi için harekete geçti. Dünyaca ünlü bir yıldızla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki tecrübeli forvet Luis Suarez'i listesine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İspanyol basınında çıkan haberde Suarez'in sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasının beklendiği ve Türkiye'nin Uruguaylı yıldız için bir opsiyon olabileceği kaydedildi.
İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ
Valerien İsmael'in, yeni sezonda daha çok genç oyunculara ağırlık vermesi beklense de, özellikle bu sezon yaşanan gol kısırlığına çare bulabilmek için Luis Suarez gibi müthiş tecrübeli sahip bir oyuncuya da sıcak bakabileceği belirtildi.