İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ



Valerien İsmael'in, yeni sezonda daha çok genç oyunculara ağırlık vermesi beklense de, özellikle bu sezon yaşanan gol kısırlığına çare bulabilmek için Luis Suarez gibi müthiş tecrübeli sahip bir oyuncuya da sıcak bakabileceği belirtildi.