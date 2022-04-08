Beşiktaş'ta Valerien İsmael ile yeni bir dönem başladı. Fotomaç'ın haberine göre, Fransız teknik adam, daha önce hocaların aksine, Ümraniye'ye yeni kurallar getirdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı tesislerde disiplinli bir sürecin başlamasını sağladı. İlk olarak oyuncularından antrenmandan en az 1-1,5 saat önce tesislerde olmalarını isteyen Fransız teknik adam, geç kalanlara yüklü miktarda para cezası uygulanacağını açıkladı.
DİJİTAL SOHBET YOK
Valerien İsmael, tüm takımın bir arada olduğu yemeklerde ya da teorik toplantılarda ise oyuncuların telefon, iPad ya da kulaklık gibi dijital ürünleri kullanmalarını kesinlikle istemiyor. Bu tür araçların hem arkadaşlık ve sohbet ortamının gerilemesine hem de konsantrasyon kaybına neden olduğunu ifade eden Fransız çalıştırıcı, "Bir takım olacaksak, herkes birbirinin çok daha iyi tanımalı" ifadelerini kullandı.
NEFES ALDIRMIYOR
Lider Trabzon'a karşı oynattığı futbolla beğenilen Fransız çalıştırıcı, idman programını da maç gibi değerlendiriyor. Ümraniye'deki tüm idmanları kaydettiren, aynı gün yeniden izleyen İsmael, tüm oyuncuların performanslarını dikkatle takip ediyor. 46 yaşındaki hocanın geldiği günden buna yana özellikle 'Güç ve kondisyon' konularına ağırlık vermesi nedeniyle oyuncuların idmandan çıkarken yorgun oldukları dikkat çekiyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ümraniye'de sıkı denetim! İşte Valerien İsmael kuralları
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael, Ümraniye’de sıkı denetimde. Ismael, tüm idmanları kaydettiriyor, aynı gün yeniden izliyor. Disiplinden taviz vermeyen Fransız çalıştırıc, telefon ve kulaklıklara da sınırlama koydu. Diğer yandan genç çalıştırıcı tesislere geç kalan futbolcularla ilgili de flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Valerien İsmael ile yeni bir dönem başladı. Fotomaç'ın haberine göre, Fransız teknik adam, daha önce hocaların aksine, Ümraniye'ye yeni kurallar getirdi. 46 yaşındaki çalıştırıcı tesislerde disiplinli bir sürecin başlamasını sağladı. İlk olarak oyuncularından antrenmandan en az 1-1,5 saat önce tesislerde olmalarını isteyen Fransız teknik adam, geç kalanlara yüklü miktarda para cezası uygulanacağını açıkladı.