Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü 20.30'da Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların orta sahası Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın konuğu ligin güçlü takımlarından Aytemiz Alanyaspor olacak. Mücadele 9 Nisan Cumartesi günü 20.30'da başlayacak.

JOSEF DE SOUZA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Siyah-beyazlılar, bu kritik maçta taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmasını istemezken, takımın Brezilyalı yıldızı Jose de Souza sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı gönderide takım arkadaşı Rachid Ghezzal ile maçtaki bir bir fotoğraflarını paylaşarak aralarında geçen diyalogmuş gibi şu ifadeleri kullandı:

Josef: Ghezzal, bence bu maçta taraftar stadı doldurur.

Ghezza: Gerçekten mi?

Josef: Kesinlikle kardeşim. Onlar için savaşacağız

İşte o paylaşım:

🤡- Ghezzal, bence bu maçta taraftar stadı doldurur.

🎩- Gerçekten mi?

🤡- Kesinlikle kardeşim. Onlar için savaşacağız. https://t.co/BL9pcj4OtU