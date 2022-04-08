Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör Valerien İsmael'in ekibine flaş bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kurmaylar, geçen yıl aktif Futbol kariyerini noktalayan Demba Ba ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta Demba Ba gelişmesi! Valerien Ismael...
Beşiktaş taraftarının çok sevdiği Demba Ba konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in gelecek sezon yardımcı antrenörlük görevi için kulübü yakından tanıyan Demba Ba'nın adı öne çıktı. İşte son detaylar...
Bir süredir İstanbul'da bulunan 36 yaşındaki Demba Ba'nın kısa süre içerisinde sözleşme imzalayarak yeni görevine resmen başlaması bekleniyor.
1 YILDA 7 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Hürriyet'in haberine göre, Kartal'ın 2014'te Premier Lig ekibi Chelsea'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Transfer ettiği Ba, sadece bir yıl sonra 13 milyon Euro'ya Çin'in SH Shenhua takımına satıldı ve siyah beyazlılara 7 milyon Euro kazandırmış oldu.