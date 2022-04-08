1 YILDA 7 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Hürriyet'in haberine göre, Kartal'ın 2014'te Premier Lig ekibi Chelsea'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Transfer ettiği Ba, sadece bir yıl sonra 13 milyon Euro'ya Çin'in SH Shenhua takımına satıldı ve siyah beyazlılara 7 milyon Euro kazandırmış oldu.