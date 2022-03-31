Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi. Liderlik koltuğunda oturan rakibin güçlü yönlerini ve zayıflıklarını analiz eden teknik direktör Valerien Ismael, bordo-mavililere karşı maçın taktiğini de büyük ölçüde belirledi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'in Trabzonspor derbisi planı belli oldu!
Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael ile ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. Fransız hoca, oyuncularını dev derbiye motive ederken, Trabzonspor'u mağlup etme planını da hazırladı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 08:00
Fotomaç'ın haberine göre, futbolcularıyla ve ekibiyle yaptığı konuşmalarda Karadeniz ekibinin karşılaşmaların ilk yarısında savunmada daha fazla zayıf kaldığını ifade eden Fransız teknik adam, golü erken bularak skor avantajını ellerine geçirmek istediklerini söyledi.
Şok preslerle Trabzonspor'un savunma dengesini bozmak isteyen Ismael, ardından da ikinci 45 dakikada daha dengeli bir futbolla sahadan istediği sonucu alarak ayrılmanın hesaplarını yapıyor.