Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ile birlikte yeni bir sisteme geçilecek. Takım, bundan sonra 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Fransız teknik adam, ligin son 8 haftası için takım içinden alternatifler ararken, gelecek sezon için de çalışmalar yapıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael istedi yönetim harekete geçti! Kartal'dan Riechedly Bazoer hamlesi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in, yönetime verdiği transfer listesindeki ilk isim belli oldu. Siyah beyazlıların, transfer hedefinde 25 yaşındaki savunma oyuncusu Riechedly Bazoer olduğu ortaya çıktı. Vitesse ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bazoer, Kartal'a çok yakın. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Valerien Ismael'in ismini verdiği ilk oyuncunun ise Riechedly Bazoer olduğu iddia edildi. Hatta Beşiktaş yönetiminin Riechedly Bazoer ile sözlü anlaşma yaptığı iddialar arasında yer aldı.
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Hatta Hollanda basını, siyah-beyazlıların ilk transferini Vitesse'den yapacağını yazdı. Haberde Beşiktaş'ın, teknik direktör Ismael'in isteğiyle sezon sonunda Vitesse ile sözleşmesi bitecek olan Riechedly Bazoer'i transfer edeceği, prensipte anlaşmanın bile sağlandığı belirtildi.