Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ile birlikte yeni bir sisteme geçilecek. Takım, bundan sonra 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Fransız teknik adam, ligin son 8 haftası için takım içinden alternatifler ararken, gelecek sezon için de çalışmalar yapıyor.