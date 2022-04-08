BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Sörloth olmazsa rota Michael Olunga!

Bu sezon hücum hattından yeteri kadar skor katkısı alamayan Beşiktaş, gelecek yıl için transfer çalışmalarına hız verdi. Batshuayi'nin Chelsea'ye geri dönecek olması ve Cyle Larin ile henüz yeni mukavele imzalanmaması nedeniyle bu bölgeye öncelik veren siyah-beyazlılar önceliği Alexander Sörloth'a vermişti. Kara Kartal Norveçli golcüden sonuç alamazsa rotayı Michael Olunga'ya çevirecek. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 06:40