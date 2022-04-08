Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Sörloth olmazsa rota Michael Olunga!
Bu sezon hücum hattından yeteri kadar skor katkısı alamayan Beşiktaş, gelecek yıl için transfer çalışmalarına hız verdi. Batshuayi'nin Chelsea'ye geri dönecek olması ve Cyle Larin ile henüz yeni mukavele imzalanmaması nedeniyle bu bölgeye öncelik veren siyah-beyazlılar önceliği Alexander Sörloth'a vermişti. Kara Kartal Norveçli golcüden sonuç alamazsa rotayı Michael Olunga'ya çevirecek. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michael Olunga için devreye girdi. Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferinden sonuç alınamazsa, Michael Olunga için resmi girişimler başlayacak.
Olunga'nın menajeri ile temasın kurulduğu da gelen haberler arasında. Katar'da Al Duhail forması giyen Michael Olunga, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 25 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi.