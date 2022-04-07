Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'dan flaş bir transfer açıklaması geldi.
TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a kötü haber! Resmen açıkladı
Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği konuşulan Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, transfer iddialarını yalanlayarak Al Nassr'da mutlu olduğunu ifade etti. İşte Talisca'nın açıklamaları ve flaş gelişmenin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 18:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 18:42
Sezon sonu kulübü Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı oyuncunun, Türkiye'ye döneceği iddia ediliyordu. Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında boy gösteren ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen Talisca'dan ayrılık söylentilerine yanıt geldi.
Ülke basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Transferim konusunda çıkan haberler tamamıyla yalan. Al-Nassr ile sözleşmem devam ediyor. Uzun süre burada kalacağım ve beraber harika bir tarih yazacağız" dedi.