Teknik Direktörlük görevine Valeriene İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı! Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar Berke Özer'i gündemine aldı.
Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi! Menajeri ile görüşme gerçekleştirildi
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıracak olan Berke Özer geldi. Beşiktaş oyuncunun menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte son detaylar...
Teknik Direktörlük görevine Valeriene İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş yönetimi Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı! Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar Berke Özer'i gündemine aldı.
Altay Bayındır'ın yedeği olmak istemeyen ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş'ın yakın markajına girmiş durumda. Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı kurmaylar Berke Özer'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Avrupa'dan henüz beklediği teklifi almayan Berke'nin de teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.
ÇEBİ DOĞRULAMIŞTI
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer iddiaları da hız kazanmış durumda. Ersin'in O.Lyon başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor. Transfer iddialarını Başkan Çebi de doğrulamıştı.