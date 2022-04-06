BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'den Siopis açıklaması!

Trabzonspor - Beşiktaş maçında Siopis'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Cyle Larin, teknik direktörü Valerien Ismael ile görüştükten sonra açıklama yaptı. Larin, "Bir an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı sonradan fark ettim. Çok üzgünüm ve kendime yakıştıramadım. Özür dilerim" dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 12:29