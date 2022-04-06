BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin'den Siopis açıklaması!
Trabzonspor - Beşiktaş maçında Siopis'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Cyle Larin, teknik direktörü Valerien Ismael ile görüştükten sonra açıklama yaptı. Larin, "Bir an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı sonradan fark ettim. Çok üzgünüm ve kendime yakıştıramadım. Özür dilerim" dedi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 12:29
Fanatik'in haberine göre Larin soyunma odasında, "Bir an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı sonradan fark ettim. Çok üzgünüm ve kendime yakıştıramadım. Özür dilerim" dedi.
Cyle Larin, bir pozisyon sırasında kendisini formasından sert şekilde çeken Siopis'e tokat atması sonrasında kırmızı kart görmüştü.
ISMAEL: SIOPIS'TEN ÖZÜR DİLE
Larin'in özründen sonra devreye giren Valerien Ismael'in, "Önce bu kabul edemeyeceğim davranışı bulunduğun oyuncudan özür dile. Beşiktaş , özel kulüp. Herkese centilmenliği ile örnek olmalı. Burada olan herkesin bu duygu içinde olmasını istiyorum. Şartlar ne olursa olsun herkes profesyonel davranmalı. Aksi durumda sahaya çıkacak kimse kalmaz!" şeklinde sert çıkıp yol gösterdiği belirtildi. Öte yandan Kanadalı futbolcunun 10 dakikada oyun dışı kalması sonrasında yönetimin Larin'e 50 bin Euro para cezası vermesi bekleniyor.