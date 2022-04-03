Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael'le ilk maçına lider Trabzonspor karşısında çıkıyor. Kartal, şampiyonluğa koşan rakibini devirerek taraftarına kendisini affettirmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; takımını sahaya 3-4-3 dizilişiyle çıkaracak olan Ismael ise ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: