BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael Trabzonspor maçı için ilk 11'ini belirledi!
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael de ilk 11'ini belirledi. Fransız hoca ilk sınavında zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi planlıyor. İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i...
Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael'le ilk maçına lider Trabzonspor karşısında çıkıyor. Kartal, şampiyonluğa koşan rakibini devirerek taraftarına kendisini affettirmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; takımını sahaya 3-4-3 dizilişiyle çıkaracak olan Ismael ise ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.