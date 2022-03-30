Sabah'ın haberine göre; daha önce Çin'de görev alırken yine Sambacı'yı transfer etmek isteyen Pereira bunu gerçekleştirememişti. Şimdi ise Corinthians'ın sezon sonu 33 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Ancak ne Josef'in ne de Beşiktaş'ın buna "Evet" deme ihtimali yok. Hatta Portekizli hocaya, "Boşuna gelmeyin, yanıtımız hayır" mesajı bile yollandı.