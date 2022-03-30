Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Brezilya'nın önde gelen ekiplerinden Corinthians'ta devam eden ve sıkıntılı günler yaşayan Vitor Pereira, gözünü bir kez daha Josef de Souza'ya dikti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski hocası Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'nın peşinde!
Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Corinthians'ın yolunu tutan Vitor Pereira, Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'ya gözünü dikti. Portekizli teknik adam, daha önce Porto ve F.Bahçe’de birlikte çalıştığı Brezilyalı için olumsuz yanıt aldı. İşte ayrıntılar...
Brezilya basınında yer alan haberlerde Pereira'nın geçmişte hem Porto hem de Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Josef'i kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre; daha önce Çin'de görev alırken yine Sambacı'yı transfer etmek isteyen Pereira bunu gerçekleştirememişti. Şimdi ise Corinthians'ın sezon sonu 33 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Ancak ne Josef'in ne de Beşiktaş'ın buna "Evet" deme ihtimali yok. Hatta Portekizli hocaya, "Boşuna gelmeyin, yanıtımız hayır" mesajı bile yollandı.