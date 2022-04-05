Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael yeni sistemiyle büyük takdir topladı. aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Fransız hoca gelecek sezon için ise kiralık olarak gönderilen oyuncuları yakın takibe aldı.
Valerien Ismael sistemiyle mest etti! Gözü genç oyuncularında...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Valerien Ismael adeta Trabzonspor karşısında çıkardığı takım ve sistemle göz doldurdu. Fransız hoca imza töreninde her oyuncuya forma yolununu açık olduğunu ve yaşına bakılmaksızın forma vereceği ifade etmişti. Siyah-beyazlılarda özellikle sezon sonunda takımdan kimlerin gideceği merak edilirken aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre bu sezon birçok takıma kiralık gönderilen genç oyuncular kadroya geri dönecek. O isimlerden özellikle Valerien Ismael'in sisteminde önemli bir parça olması beklenen Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Tyler Boyd, Atakan Üner ve Bilal Ceylan yeni sezon öncesi düzenlenecek olan yaz kampını dört gözle bekliyor. İşte son gelişmeler... (aspor.com.tr / ÖZEL HABER)
Beşiktaş'ta fazla süre bulamadığı için Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran gelecek sezon olası bir Ersin Destanoğlu ayrılığında kaledeki 1 numaralı isim olarak öne çıkıyor. Utku'nun 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Valerien Ismael'in 3-4-3 sisteminde en önemli pozisyonlardan bir olan sağ kanat pozisyonu için Rosier her ne kadar öne çıkmış olsa da kadroda bulunan Kerem Kalafat ve kiralık olarak Çankaya'da forma giyen Bilal Ceylan'da öne çıktı.