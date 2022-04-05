Valerien Ismael sistemiyle mest etti! Gözü genç oyuncularında...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Valerien Ismael adeta Trabzonspor karşısında çıkardığı takım ve sistemle göz doldurdu. Fransız hoca imza töreninde her oyuncuya forma yolununu açık olduğunu ve yaşına bakılmaksızın forma vereceği ifade etmişti. Siyah-beyazlılarda özellikle sezon sonunda takımdan kimlerin gideceği merak edilirken aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre bu sezon birçok takıma kiralık gönderilen genç oyuncular kadroya geri dönecek. O isimlerden özellikle Valerien Ismael'in sisteminde önemli bir parça olması beklenen Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Tyler Boyd, Atakan Üner ve Bilal Ceylan yeni sezon öncesi düzenlenecek olan yaz kampını dört gözle bekliyor. İşte son gelişmeler... (aspor.com.tr / ÖZEL HABER)

MEHMET CEM ÇAKIR| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022- 10:53