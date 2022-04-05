Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Can Bozdoğan harekatı!
Beşiktaş transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Valerien Ismael yönetiminde yoluna devam eden Kartal'da gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Beşiktaş'ta teknik direktörün raporu doğrultusunda Can Bozdoğan'ın bonservisini alabilmek için yönetim harekete geçti. İşte gelişmenin detayları...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 15:14
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda Can Bozdoğan'ı bonservisini alabilmek için Schalke'yle görüşmelere başladı.
1.8 milyon euro satın alma opsiyonu olan Can için 1 milyon euro teklif edildi.