Sezon sonunda birçok oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Beşiktaş, gelecek sezon planlamasına erken başladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transferde Alexander Sörloth bombası!
Sezon sonunda birçok oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Beşiktaş, transferde erken davranmaya karar verdi. Bu sezon hücum bölgesinden istediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar önceliği santrfor bölgesine verirken, gündeme ise tanıdık bir isim geldi: Alexander Sörloth... Sportif direktör Ceyhun Kazancı bu transferde şartları zorlama kararı alırken, Norveçli golcünün Türkiye'ye olası dönmesi halinde ise öncelik Trabzonspor'a ait. İşte transferdeki tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar çeşitli mevkilere 6-7 oyuncu transfer etmek isterken, en önem verdiği bölge ise santrfor olacak.
Batshuayi'den istediği verimi alamayan siyah beyazlı ekip, bu bölgeye nokta atışı transfer yapmak istiyor.