BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transferde Alexander Sörloth bombası!

Sezon sonunda birçok oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Beşiktaş, transferde erken davranmaya karar verdi. Bu sezon hücum bölgesinden istediği katkıyı alamayan siyah-beyazlılar önceliği santrfor bölgesine verirken, gündeme ise tanıdık bir isim geldi: Alexander Sörloth... Sportif direktör Ceyhun Kazancı bu transferde şartları zorlama kararı alırken, Norveçli golcünün Türkiye'ye olası dönmesi halinde ise öncelik Trabzonspor'a ait. İşte transferdeki tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 18:37