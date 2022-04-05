Beşiktaş'ın bu sezon hücum hattında yaşadığı üretkenlik sorununun ardından sık sık gündeme gelen Vincent Aboubakar'ın ismi, kulüpte artık yüksek sesle söylenmeye başlandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da yeniden Aboubakar sesleri!
Beşiktaş transfer haberi | Michy Batshuayi'nin kötü performansı sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı ekipte Vincent Aboubakar sesleri yeniden yükselmeye başladı. Beşiktaş'ta futbolcular, eski takım arkadaşlarının yeniden siyah-beyazlı ekibe katılmasını istiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Önceki akşam Trabzonspor karşısında alınan 1-1'lik sonucun ardından Kara Kartal'ın tek golünü atan Valentin Rosier'in, Instagram hesabından Aboubakar'ın fotoğrafını paylaşması, net şekilde Kamerunlu golcünün takımda geri istendiği şeklinde yorumlandı.
Fanatik'in haberine göre; yönetimin talebi sonrasında bu paylaşımı kaldıran Rosier'e ek olarak bu sezon birçok gol pası değerlendirilemeyen Rachid Ghezzal'in de Aboubakar'ı geri istediği ifade edildi.