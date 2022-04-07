Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, en az 5 futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Transferde en kritik mevki ise santrfor bölgesi olacak.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Sörloth çıkarması! Şartlar zorlanacak
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın önceliği santrfor bölgesi. Kartal'da Michy Batshuayi performansıyla beklentilerin uzağında kalırken, yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlıların önceliği ise daha önce Trabzonspor'da da forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth... İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK haberi)
Batshuayi'den istediği verimi alamayan ve Belçikalı forvetin kiralık sözleşmesini uzatmayacak olan siyah-beyazlılar, bu bölgeye nokta atışı transfer yapmak istiyor.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı, bir dönem Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth'a Beşiktaş forması giydirmenin hesaplarını yapıyor. Sörloth'un Türkiye'ye transferindeki öncelik ise Karadeniz temsilcisinde.