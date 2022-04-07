TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Sörloth çıkarması! Şartlar zorlanacak

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın önceliği santrfor bölgesi. Kartal'da Michy Batshuayi performansıyla beklentilerin uzağında kalırken, yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlıların önceliği ise daha önce Trabzonspor'da da forma giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth... İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40