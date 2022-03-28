Yeni teknik direktör Valerien İsmael, geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı toplantıda transferlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi alıp isteklerini sıralamıştı. Bu doğrultuda bir de yeni liste oluşturmaya başlayan Fransız çalıştırıcı, ilk olarak West Brom'da forma giyen eski öğrencisi Darly Dike'ın adını vermişti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Forvete Daryl Dike bombası! Kiralık olarak gelecek
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi başladı. Fransız teknik adamın yönetimden ilk isteği ise Daryl Dike transferi oldu. Beşiktaş yönetimi bu talebin üzerine harekete geçti ve 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...
Kulübünde fazla şans bulamaması ve genç yaşı (21) nedeniyle Dike'a olumlu bakan siyah beyazlılar bu transfer hamlesi için hazırlıklara start verdi. Championship ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması konusunda harekete geçildi.
OYUNCUDAN SÖZ ALINDI
Gelen haberlere göre yönetimin ilk etapta 2.5-3 milyon euro civarında bir kiralama teklifi sunacağı West Brom'a ayrıca satın alma opsiyonu önereceği belirtildi. Valerien İsmael'in "Gelişime çok açık" olarak lanse ettiği genç forvet oyuncusu için ilk temasların nisanın ilk haftasında kurulabileceği öğrenildi.