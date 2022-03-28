1.87 boyundaki Daryl Dike ile Türkiye'ye gelmeden önce görüştüğü kaydedilen İsmael'in eski talebesinden olumlu yanıt aldığını yönetime ilettiği de detay olarak paylaşıldı. Fotomaç'ın haberine göre; oyuncudaki en büyük handikapın ise bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar olduğu ifade ediliyor.