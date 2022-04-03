Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trabzospor - Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu sezon emin adımlarla yoluna devam eden bordo mavili ekip, derbide 3 puanı alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş ise yeni hocasıyla birlikte galibiyetle başlamanın peşinde. Nefes kesecek dev mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu sezon emin adımlarla yoluna devam eden bordo mavili ekip, derbide 3 puanı alarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Öte yandan Beşiktaş ise yeni hocasıyla birlikte galibiyetle başlamanın peşinde. Nefes kesecek dev mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.

SAHASINDA 390 GÜNDÜR MAĞLUP OLMUYOR

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

ÜÇ BÜYÜK RAKİBE KARŞI SEZONU YENİLGİSİZ KAPATMAK İSTİYOR

Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanması ya da sahadan beraberlikle ayrılması halinde üç büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 maç yapan bordo-mavililer, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor, en son üç büyük rakibi karşısında 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgisiz kapatmıştı.

ISMAEL'İN İLK MAÇI

Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.

ERSİN DESTANOĞLU KALEYE DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, teknik direktör Ismael'in görev vermesi halinde 1 maçlık aranın ardından kaledeki yerini alacak.

Siyah-beyazlı kaleci, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.

8 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.