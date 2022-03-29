SON KARAR SEZON SONU

Voetbalkrant'ın yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Michy Batshuayi; kulüp düzeyinde karışık bir kariyere sahip olsa da Belçika Milli Takımı için sürekli gol atıyor ve Dünya Kupası kadrosunda olmaya göz kırpıyor.