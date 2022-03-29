Beşiktaş'ta sezon başından bu yana kaçırdığı goller nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Batshuayi'nin, milli takım performansı hesapları alt üst etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi Belçika'da golünü attı kafaları karıştırdı!
Beşiktaş'ta bu sezon kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran Michy Batshuayi Belçika formasıyla sergilediği futbol ve attığı golle kafa karıştırdı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael Batshuayi için nasıl bir karar verecek merak ediliyor.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 06:40
Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien İsmael'in yeni sistemi 3-4-3'ünde Batshuayi gibi koşucu değil, Mario Gomez gibi ceza sahası içi santrforuna ihtiyaç var. Ancak Batsman'ın, son İrlanda maçındaki performansı Fransız teknik adamın da kafasını karıştırdı.
SON KARAR SEZON SONU
Voetbalkrant'ın yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Michy Batshuayi; kulüp düzeyinde karışık bir kariyere sahip olsa da Belçika Milli Takımı için sürekli gol atıyor ve Dünya Kupası kadrosunda olmaya göz kırpıyor.