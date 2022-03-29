ARADAKİ 750 BİN EURO'LUK FARK BİR TÜRLÜ ERİMEDİ



Yeni teknik direktör Valerien İsmael'in de çok kullandığı 3-4-3 sisteminde sol kanat forvet için biçilmiş kaftan olan Larin'in Beşiktaş'tan istediği yıllık 2.5 milyon Euro ücret çok bulunmuş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon 750 bir Euro önerilmişti. Aralık 2021'de gerçekleşen bu görüşmeden sonra taraflar arasında bir ilerleme sağlanamamıştı.





