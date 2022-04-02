Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları şimdiden sıvayan yönetim, teknik direktör transfer için Valerien İsmael'le görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a İtalyan kanat! Valerien Ismael Vincenzo Grifo'yu istedi
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, Fransız hocanın talebi doğrultusunda Vincenzo Grifo'yu gündemine aldı. Kartal'ın İtalyan yıldızı Cyle Larin'in yerine düşündüğü ifade edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40
Fransız hocanın gelişiyle birlikte yeni bir çehreye bürünen siyah-beyazlılarda, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yönetimin teklifini kabul etmeyen Cyle Larin'in yerine arayışlar başladı.
Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcunun yerine birçok isim listeye alındı. Fotomaç'ın haberine göre; gündeme gelen son isim ise Vincenzo Grifo oldu. Siyah-beyazlılar, Freiburg forması giyen Vincenzo Grifo için devreye girdi.