Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha! Alman ekibinin teklifi...
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Avrupa'dan birçok kulübü peşine takmıştı. Milli futbolcu, için en ciddi aday konumunda ise Lyon vardı. Fransız ekibine rakip olarak bu kez de Stuttgart devreye girdi. İşte Bundesliga kulübünün yapmış olduğu teklif...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Genç oyuncu için bir süredir siyah- beyazlı kulübün kapısını çalan Lyon, son olarak 5 milyon euro teklif ederken, yönetim bu teklifi düşük bulduğunu belirterek geri çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; yıldız oyuncu için şimdi Stuttgart da devreye girdi. Alman ekibinin 20 yaşındaki genç sol bek için siyah-beyazlı yönetime 7.5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu öğrenildi.