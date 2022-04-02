BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha! Alman ekibinin teklifi...

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Avrupa'dan birçok kulübü peşine takmıştı. Milli futbolcu, için en ciddi aday konumunda ise Lyon vardı. Fransız ekibine rakip olarak bu kez de Stuttgart devreye girdi. İşte Bundesliga kulübünün yapmış olduğu teklif...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40