Beşiktaş'ta transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Ozan Tufan.. Sergen Yalçın döneminde adı siyah-beyazlılar ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Ozan'ın, Fenerbahçe kulübü tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş cephesi harekete geçme kararı aldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Ozan Tufan sürprizi!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle takımdan ayrılacak olan Miralem Pjanic ve ilerleyen yaşı sebebiyle Atiba Hutchinson'ın yerine orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekip, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın peşine düştü. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ta transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Ozan Tufan.. Sergen Yalçın döneminde adı siyah-beyazlılar ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Ozan'ın, Fenerbahçe kulübü tarafından kadro dışı bırakılmasının ardından Beşiktaş cephesi harekete geçme kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERDİ!
Fotomaç'ın haberine göre; 27 yaşındaki oyuncunun menajerinin, aracılar vasıtasıyla Beşiktaş yönetimine haber gönderdiği ifade edildi.
Pjanic ve Atiba'nın sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle orta sahaya bir takviye düşünen yönetim; Ozan Tufan için teknik direktör Valerien İsmael'le görüştükten sonra hamle yapıp yapmamaya karar verecek.