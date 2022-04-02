Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda lider Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kerem Kalafat ve Emirhan İlkhan kafilede yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira.