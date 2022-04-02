Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Milli takımlarından dönen Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi'nin çalışmada yer aldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başlayan idmanın, uygulanan taktik programın ardından sona erdiği kaydedildi.

Milli takımlarından dönen Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi'nin çalışmada yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Miralem Pjanic'in doğum gününün, tesislerde pasta kesilerek kutlandığı aktarıldı.