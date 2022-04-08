Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkarken, siyah-beyazlıların ortaya koyduğu futbol otoriteler tarafından tam not almıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den Can Bozdoğan'a tam not!
Beşiktaş'ta Valerien Ismael önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlarken aynı zamanda takımda kimin kalacağına da karar vermek için teknik heyetle sürekli görüşme halinde. Fransız hoca 3-4-3 sistemiyle yüksek tempolu bir futbol isterken siyah-beyazlılarda fazla şans bulamayan ancak Trabzonspor maçında ilk 11'de forma şansı verdiği Can Bozdoğan'a tam not verdi. İşte son detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 13:00
Fotomaç'ın derlediği habere göre takımı 3-4-3 dizilişiyle sahaya süren Fransız teknik adamın orta alanın göbeğinde Josef ve Can Bozdoğan'ı kullanması dikkat çekti.
Can Bozdoğan, gerek antrenmanlarda gerekse de Trabzonspor maçında sergilediği performansla teknik direktör Ismael'in gözdesi haline geldi.