Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Domagoj Vida, Hırvatistan - Bulgaristan maçında sakatlık yaşamıştı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hırvatistan - Bulgaristan maçında sakatlanan Vida'nın son durumu belli oldu!
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Domagoj Vida, Hırvatistan - Bulgaristan maçında sakatlık yaşamıştı. 32 yaşındaki Hırvat stoperin Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, yıldız futbolcunun son durumunu paylaştı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 17:58
32 yaşındaki Hırvat stoperin Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, yıldız futbolcunun son durumunu paylaştı.