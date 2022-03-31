"İstanbul trafik dışında çok güzel ama İtalya'yı unutmadım. Orası benim ikinci evim. İtalya'yı çok özlüyorum. Açıkçası kesinlikle geri dönmek isterdim. İtalya'nın Dünya Kupası'na gidememesi, beni de bir İtalyan gibi etkiledi."