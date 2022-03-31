Beşiktaş'ta kiralık olarak forma Miralem Pjanic, La Gazzetta dello Sport'a geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu İtalya'ya geri dönmek istediğini belirtti.
BEŞİKTAŞ HABERİ - Yeni sezonda takımda kalacak mı? Pjanic resmen açıkladı
Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, geleceğine yönelik İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte o röportajdan öne çıkan sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Bora Salgın| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.03.2022- 13:53 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022- 13:56
İşte Pjanic'in öne çıkan sözleri:
"Ukrayna'da olanları görmek beni 1996'ya götürüyor. 6 yaşındaydım ve Bosna'ya ilk kez dönüyordum. O anları asla unutmayacağım. İnsanların güvenliğini sağlamak için Amerikan tankları sokaklarda dolaşıyordu."