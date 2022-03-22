Beşiktaş'ta Anderson Talisca konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Brezilyalı yıldızın Al Nassr'dan ayrılmak için menajerine tam yetki vermesinin ardından yönetim de gelişmeleri yakından takip ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Anderson Talisca'da geri sayıma geçti!
Beşiktaş'ta yeni sezon için planlamalar yapılmaya devam ediyor. Kartal, transfer listesinin ilk sırasındaki eski yıldızı Anderson Talisca için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncunun transferinde son aşamaya gelirken, sözleşme detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş cephesi Sambacı'ya yeniden siyah-beyazlı formayı giydirmeyi çok istiyor.
Ancak oyuncunun Al Nassr'dan aldığı senelik 8 milyon euro'luk rakamda büyük bir indirime gitmesi şart.