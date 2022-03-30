Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar'dan Trabzonspor maçı sözleri!

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, Trabzonspor derbisiyle ilgili konuştu. Urgancılar, Trabzon deplasmanının her zaman zorlu olduğunu ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 22:37