Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonu biteceği için yeniden siyah beyazlı kulübün gündemine giren Mohamed Elneny konusunda İngiliz basınından da yeni iddialar geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İngilizler müjdeyi verdi! Mohamed Elneny...
Valerien Ismael'in gelmesinin ardından transferde atağa kalkan Beşiktaş'ta, gündemdeki isimlerden birisi de Mohamed Elneny. Siyah beyazlı ekibe İngilizlerden de müjdeli bir haber geldi. Ada basını, Mısırlı futbolcu için Başakşehir ve Beşiktaş'ın yarıştığını yazarken, Kara Kartal'ın transferde avantajlı olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Ada medyası Mısırlı ön liberonun başta Beşiktaş olmak üzere Başakşehir ve bir Süper Lig takımının daha listesinde olduğu belirtildi.
Haberlerde Kara Kartalların transferde daha avantajlı olduğunun altı çizilirken "Beşiktaş, birçok sebepten dolayı Elneny'yi tekrar kadrosuna katmak istiyor. Mısırlı oyuncu da eski takımına karşı sempatisini kaybetmiş değil" ifadeleri kullanıldı.