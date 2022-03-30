İLK DÖNEMİ BAŞARISIZ GEÇMİŞTİ

Altyapısından yetiştiği Antalya'dan 2006-07 sezonu öncesi 21 yaşında Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz için siyah beyazlılardaki ilk buluşma hiç de iyi sonuçlanmadı. 2 sezonda 55 resmi maça çıkan yıldız futbolcu sadece 7 gol atarken 2 de asist yaptı.