Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde oynan Portekiz maçının ardından Milli Takım'a veda eden Burak Yılmaz sezon sonunda da Fransa'ya veda etmeye hazırlanırken, Beşiktaş'ın gündeminde tecrübeli futbolcunun dönüşü var.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Burak Yılmaz bombası! Çalışmalar başladı
Bu sezon hücum hattından yeteri kadar skor katkısı alamayan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start verdi. Siyah-beyazlılar Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski oyuncusu Burak Yılmaz için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
2 sezondur formasını giydiği Lille ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Burak'ın futbolu aynı zamanda kongre üyesi olduğu siyah beyazlı takımda bırakması için Beşiktaş cephesinde çalışmalar başladı.
Hürriyet'in haberine göre; Yönetim daha önce 2 farklı dönemde takımda görev alan 37 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni sezonda yeniden Beşiktaş formasını giymesi için ikna turlarına start verecek.