Beşiktaş'ın harekete geçme kararı aldığı bir başka adayı Daryl Dike konusunda teknik patron Valerien İsmael'in yönetime verdiği rapor ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Fransız teknik adamın 'inanılmaz' olarak nitelendirdiği ABD'li forvet için "Dike genç ve gelişime çok açık bir oyuncu. Fiziksel gücü de yaşına göre çok yüksek. Dokuz numaralı pozisyondan ihtiyacımız olan her şeye sahip. Enerjisi var, defans oyuncularına meydan okuyor ve goller atıyor. Genç ama çok fazla tecrübesi var" dedi.

FİYATINI KATLADI

Dike bu sezonun büyük kısmını sakat olarak geçirse de 1 yıl içinde fiyatını çok yükseltti. ABD'li, 2021'in mart ayında 4 milyon euro olan piyasa değerini 2022 mart itibariyle 10 milyonun üstüne çıkardı.