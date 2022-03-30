Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson, önümüzdeki sezonda da siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Ülkesi Kanada'yı 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan tecrübeli futbolcu, gelecek sezon da futbol kariyerine devam edecek. 39 yaşındaki futbolcu, Katar'daki turnuvada Kanada Milli Takım forması giyecek. 1 yıl daha futbolda kalması kesinleşen Atiba'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise bu yaz sona eriyor.

Fotomaç'ın haberine göre; 21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda hem Kanada'yı hem de Beşiktaş'ı temsil etmek istediğini söyleyen Kanadalı futbolcu, İstanbul'a döndükten sonra yönetim ile masaya oturacak. 1 yıllık sözleşme talep edecek olan Atiba, ücret konusunda ise Beşiktaş'ın teklifine zorluk çıkarmayı düşünmüyor. Atiba'ya önümüzdeki sezonda da, bu yıl aldığı gibi 500 bin euro teklif edileceği ifade edildi.