Beşiktaş'ta Valerien Ismael kuralları!
Beşiktaş'ta Valerien İsmael kolları sıvadı. Fransız hoca antrenmanlarda taktik tahtasının sahanın ortasına getirip her pozisyonu teker teker anlatıyor. İşte Beşiktaş'ta Valerien Ismael kuralları...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 06:40
TERCÜMANLAR ANLATTI
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, dün sabah yapılan idmanda da saha ortasına getirttiği bir pano üzerinde takıma yeni uygulayacağı sistemi anlatmaya başladı. Takımın fizik-kondisyon yüklemesi yaptığı sırada kalemi eline alan Fransız hoca, 3-4-3'ün nasıl oynanacağını yazmaya başladı. Panoda her futbolcunun neler yapması gerektiğini tek tek anlatan İsmael, taktik çalışmasına geçmeden önce tercümanlar aracılığıyla oyuncularına sistemin nasıl uygulanacağını anlattırdı.
FAZLA VAKTİMİZ YOK
Değişecek olan oyun sisteminin sadece pratikte değil, teoride de iyi anlaşılmasını isteyen Fransız teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir sisteme geçmek kolay değil biliyorum ancak çok vaktimiz yok. Hepimiz profesyonel oyuncularsınız ve saha içinde neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Burada yapılması gerekenleri açıkça yazdım. Ya bu sistemi öğreneceksiniz, ya da başaramayan arkadaşlarla yollarımız ayrılacak."