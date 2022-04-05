Siyah-Beyazlılarda Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile Başkan Ahmet Nur Çebi arasında kısa süreli bir transfer görüşmesinin yapıldığı ifade edildi.
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi'ye forvet talebi! Transferde Andreas Cornelius detayı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in, Süper Lig lideri Trabzonspor'a karşı oynattığı oyun beğenilirken, maçın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile transfer görüşmesi yaptığı belirtildi. Fransız çalıştırıcının, Çebi'den forvet talebinde bulunduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 06:40
Zorlu deplasman maçında oynanan futbol Başkan'ı mutlu ederken, Ahmet Nur Çebi'nin Fransız teknik adamla yaptığı görüşmede yeni sistemi beğendiğini ve özellikle bir takviye isteyip istemediğini sordu.
Fotomaç'ın haberine göre, Valerien Ismael'in de Başkan Çebi'ye "Sistemimiz gün geçtikçe çok daha iyi bir şekilde uygulanacak saha içinde. Eksiklerimiz var elbette."